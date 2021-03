Sanremo: ascolti in calo

Numeri in calo rispetto a un anno fa. Otto milioni e 363mila spettatori, share del 46,6 per cento: questi gli ascolti per la prima serata del Festival di Sanremo, giunto alla settantunesima edizione. Numeri impietosi rispetto a dodici mesi fa: nel 2020 gli spettatori furono oltre 10 milioni, con uno share del 52,2 per cento.

Venendo alle canzoni, Annalisa con “Dieci” è in testa alla classifica dei big che si sono esibiti. A seguire troviamo Noemi, Fasma, Francesca Michielin-Fedez, Francesco Renga, Arisa, Maneskin, Max Gazzè, Colapesce-Di Martino, Coma_Cose, Madame, Ghemon e Aiello. A votare è stata una giuria demoscopica, che mercoledì si pronuncerà sugli altri big in gara.

Prima dei saluti, duetto di Fiorello e Matilda De Angelis con “Ti lascerò”, brano con cui Fausto Leali e Anna Oxa vinsero a Sanremo nel 1989. Da segnalare Zlatan Ibrahimovic e le gag con Amadeus. Forse il calciatore, una volta appese le scarpette al chiodo, potrebbe ritagliarsi un posto come animale da palcoscenico. Chissà.