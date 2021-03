Case in vendita… a un euro

Ultimamente non si fa che parlare di Ollolai, comune sardo in provincia di Nuoro con di poco più di 1200 abitanti, ormai meta per i lavoratori in smart working. Come mai? Il sindaco, Efisio Arbau, ha deciso di mettere in vendita tredici case del centro storico a… un euro. Proprio così: come riportato dal Fatto quotidiano “le abitazioni erano vecchie, da ristrutturare e in disuso, e i nuovi acquirenti hanno l’obbligo, da contratto di proprietà, di ammodernarle. A farsi avanti sono stati più di 2.500 aspiranti cittadini”. Non solo: il paesino è stato anche set di un reality olandese.

L’idea di case a un euro è stata abbracciata per il centro storico di Sassari, ma anche in Sicilia, Calabria, Valle d’Aosta e altrove. Ma di cosa si tratta? Molto semplice: “Il progetto Case a 1 euro è partito da alcuni Comuni italiani, con l’intento di contrastare l’abbandono da parte della popolazione e far rivivere le aree in difficoltà. Con questa operazione Case a 1 euro si cerca di ripopolare deliziosi borghi che stanno diventando deserti, abbandonati dalla popolazione giovanile e dai decessi di quella anziana”.

C’è dell’altro: “Per quanto singolare questa proposta le prime Amministrazioni a promuovere l’iniziativa, hanno visto ben poca partecipazione ai bandi di gara ma ora la situazione si sta evolvendo. Questa strategia di lungo respiro è attrattiva per chi cerca casa a basso costo, e semplice per ridare lustro ai borghi italiani che tutto il mondo ci invidia per la loro straordinaria bellezza, e per quello spirito d’altri tempi oggi tanto ricercato”.