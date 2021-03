Danilo Calvani (agricoltore e presidente Reset Italia) e Sandro Scavazza (allevatore e vittima delle quote latte) ci descrivono il combinato disposto che sta distruggendo la tradizione contadina italiana. Infatti da circa un trentennio gli agricoltori vengono bersagliati da cartelle esattoriali miliardarie, espropri non pagati, sfratti ingiustificati e sanzioni di ogni sorta. Tutta Italia ricorda il movimento “9 Dicembre” (in cui confluirono i Forconi) che Calvani organizzava durante il Governo Monti, bloccando centri cittadini, strade ed autostrade. Trattori e camion impedivano il passaggio d’approvvigionamenti paralizzando il Paese: dimostrazioni utili a sensibilizzare la gente sulle politiche di Monti che, con la scusa del rigore europeo, portava alla chiusura del 40 per cento delle piccole attività artigianali, aziende agricole comprese. Oggi le politiche di chiusura delle imprese continuano. Ed i partiti in Parlamento non dicono nulla. Ma incolpano il Covid.