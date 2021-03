La formazione per la ripresa: bando del Fondo Conoscenza

La formazione interprofessionale – la formazione continua – è l’elemento centrale per uscire della crisi, che è certamente una crisi dovuta alla pandemia ma anche ad una costante innovazione tecnologica dove il fattore umano svolge un ruolo centrale per la competizione sui mercati. Così il direttore del Fondo Conoscenza, Raffaele Modica, informa della pubblicazione di nuovi Avvisi a valere sulle risorse del Conto Sistema. Quindicimila aziende hanno già deciso di aderire a Fondo Conoscenza per garantire, grazie alle procedure innovative e snelle adottate dal Fondo, azioni formative rapide ed efficaci ai propri dipendenti.

La programmazione 2021 sarà presentata nel corso di un webinar che si terrà il 18 marzo 2021 alle ore 15. Collegandosi sul sito del Fondo sarà possibile partecipare.

All’evento, dedicato a tutti gli enti di formazione, ai consulenti e alle aziende, Interverranno i seguenti relatori: Lorenzo Fantini, avvocato giuslavorista; Giorgio Impellizzeri, esperto di Apprendistato; Giovanni Piglialarmi, ricercatore Universitario.

Avviso 1/2021

Per i Piani formativi aziendali, territoriali e settoriali finalizzati a sostenere la formazione in ingresso, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione delle competenze professionali dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti in qualsiasi tematica formativa e, in particolare: volti per promuovere il welfare aziendale e a incentivare lo sviluppo di progetti in grado di impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e sulla produttività delle imprese. E poi per promuovere e sostenere una reale cultura della sostenibilità ambientale e della transizione energetica; finalizzati all’incremento della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in una logica di sistema, e al miglioramento dei livelli di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, mediante percorsi formativi non obbligatori ai sensi della normativa vigente. Senza dimenticare la promozione della formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di nuovi modelli organizzativi dell’impresa (introduzione di nuovi prodotti e/o processi o importante miglioramento di quelli già esistenti). La procedura di presentazione dei Piani sarà aperta a partire dal prossimo 22 marzo.

Avviso 2/2021 - Voucher formativi Studi Professionali

Fondo Conoscenza ha programmato per il 2021 la costituzione di un catalogo, a disposizione degli studi professionali, dal quale sarà possibile scegliere il percorso formativo più adatto alle esigenze degli stessi. La partecipazione ai percorsi formativi inseriti nel catalogo sarà finanziata attraverso voucher formativi. Il voucher formativo, richiesto direttamente dallo studio professionale, permetterà di usufruire in tempi rapidi di un percorso formativo già approvato e disponibile.

La procedura di presentazione delle richieste di voucher sarà aperta a partire dal prossimo primo aprile. Il voucher, semplicissimo da richiedere, è a mio giudizio uno dei migliori strumenti di finanziamento della formazione. L’avviso riserva l’accesso a questo strumento solo agli studi professionali, ma negli anni successivi l’accesso al voucher sarà certamente ampliato anche ad altre categorie di imprese.