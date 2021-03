“Le riforme? Non crediamo possano essere realizzate in questa legislatura. La Giustizia nel Paese non è una priorità. Per le riforme servono le condizioni politiche”.

Questo il pensiero degli avvocati penalisti Massimiliano Annetta e Mauro Anetrini intervistati da Massimiliano Mantiloni per il contenitore “Giustizia Caffè”.