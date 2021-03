Oms Europa e vaccini: “Pochi eventi gravi”

L’Oms-Europa lo ha puntualizzato su Twitter: “Gli esperti dell’Oms e dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) stanno esaminando i dati sui casi di coaguli del sangue in persone, che erano state vaccinate con Astrazeneca, e in settimana arriveranno alla conclusione se alcune o tutte le condizioni erano legate alla vaccinazione o provocate da altri fattori causali”. Inoltre, ha evidenziato: “Il numero di eventi gravi verificatisi a seguito di vaccini contro il Covid-19 è stato estremamente basso rispetto ai milioni di vaccinati”.

Intanto, per domani, è atteso il pronunciamento dell’Ema su Astrazeneca e sugli episodi trombo-embolici denunciati dopo la somministrazione del vaccino. Roberto Speranza, ministro della Salute, durante l’audizione all’interno delle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, ha detto: “Il Governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare anche con l’aumento delle dosi, che avremo a disposizione. L’auspicio è che possa arrivare una risposta dall’Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza”.

Per il ministro Speranza, infine, è fondamentale capire che “implementare una assistenza di prossimità significa mitigare la povertà sanitaria. Altro punto del primo asse è la casa di comunità, che sarà presidio della salute per dare risposte: un elettrocardiogramma, un consulto sulla salute sui bambini, sarà una rete che riorganizzerà strutture frammentate ora sul territorio”.