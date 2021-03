Nella nuova puntata de “La scuola libera” Suor Anna Monia Alfieri fa il punto sul sistema scolastico dopo un anno vissuto con la Didattica a distanza, ponendosi due domande: come si può fare per migliorare lo stato di salute della scuola dopo i danni inflitti al sistema dalla prima gestione? Quali accorgimenti vanno adottati perché il prossimo anno scolastico possa davvero ripartire trovando una nuova normalità? Occorre prima di tutto utilizzare un approccio di sistema rispetto ai problemi, che sia stavolta basato su un esame razionale - e non impulsivo - delle necessità di docenti, alunni e famiglie.

“La scuola libera” è la rubrica dell’Ibl curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola al tempo del Coronavirus