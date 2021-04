Sovraffollamento nelle carceri: è record

Il rapporto del Consiglio d’Europa – Space – parla chiaro: le nostre carceri sono le più sovraffollate dell’Unione europea. Osservando i numeri, alla fine di gennaio 2020 – nel nostro Paese – erano presenti 120 detenuti ogni 100 posti.

Va segnalato, comunque, che l’Italia – nell’alveo dell’Ue – non è l’unica ad avere problemi di tal genere. La maglia nera va alla Turchia (127 carcerati per ogni 100 posti, con una media di 11 carcerati a cella, mentre da noi è pari a 1,9). Per quanto riguarda gli altri Stati, in Belgio sono stati registrati 117 detenuti per ogni 100 posti, in Francia e Cipro 116, Romania e Ungheria 113, Slovenia e Grecia 109.

Marcelo Aebi, professore responsabile per il rapporto Space, ha notato che se si analizzano i trend della popolazione carceraria in Italia dal 2000, sembra che la Penisola debba imboccare due iter per risolvere il tutto. Ovvero “ridurre la durata delle pene” e “costruire più prigioni”. Secondo Aebi “le amnistie, come quella del 2006, non risolvono il problema”.