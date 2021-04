La sfuriata di Beppe Grillo contro magistrati e giornalisti in difesa del figlio conferma una regola che ha avuto molti illustri precedenti: non appena un giustizialista accanito o un suo prossimo riceve un avviso di garanzia o un rinvio a giudizio ecco che diventa immediatamente un garantista esacerbato e scopre improvvisamente, come in un’illuminazione, il “circo mediatico-giudiziario”. Mai prima. E comunque il suo garantismo non vale mai per tutti: vale solo per se stesso e per i suoi prossimi. E per questo dura poco.