La sociologa Stefania Nardo, esperta in tecniche di tipo creativo e in ricerche di mercato, ha raccolto del materiale riguardo il maschio italiano e ha voluto approfondire l’argomento scrivendo un libro divertente intitolato “Il Maschiometro – La micro-teoria sugli uomini” (Edizioni “Lampi di stampa”) ma allo stesso tempo interessante nell’analisi. È la stessa autrice a spiegarlo in questa nuova puntata di “Ad Hoc”.