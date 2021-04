Confsal, “Giornata del Lavoro”

La Confsal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei Lavoratori) celebrerà il prossimo sabato “La Giornata del Lavoro per la Ripresa e la Rinascita”, un evento in diretta sui canali social della Confederazione dalle 10 alle 12.

Il segretario generale, Angelo Raffaele Margiotta, sarà in collegamento da piazza del Plebiscito di Napoli per illustrare, insieme ai segretari delle principali federazioni Confsal rappresentative del settore privato e del pubblico impiego e ai rappresentanti delle categorie maggiormente colpite dalla crisi economica, le proposte della Confederazione su lavoro, giovani e pensioni.

“In un momento particolarmente importante e delicato per il mondo del lavoro e per il Paese, all’indomani della consegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) alla Commissione europea – ha dichiarato il Segretario generale – la Confsal vuole celebrare il primo maggio per guardare insieme al futuro con fiducia e ottimismo, attraverso il confronto sulle proprie proposte di riforma, già condivise in diversi tavoli ministeriali. Perché la vera ripresa e rinascita del sistema Paese – ha concluso – parte dal lavoro”.