Ieri 5 maggio. Duecento anni fa moriva a Sant’Elena Napoleone Buonaparte. Sì Buonaparte, perché era corso e si sentiva anche toscano. Del resto ai suoi quarti di nobiltà toscani doveva l’accesso alla carriera militare. Chissà se il New York Times della cancel culture del white privilege, il politicamente corretto in inglese suona meglio anche se non ci servirà il giorno della fine, sfratterà dai libri della nostra povera scuola l’ode del Manzoni.

5 maggio 1981, sono passati quarant’anni dalla morte di Bobby Sands a soli 27 anni nel carcere di Long Kesh, in Irlanda del Nord, dopo 66 giorni di sciopero della fame.

Sempre lei, la perfida Albione…