Virologia telepandemica, un po’ di silenzio per gli innocenti

“Il virus può avere complicazioni ed effetti a lungo termine, che non siamo in grado di definire. Anche solo per questo, le persone si devono vaccinare”. Questa è solo l’ennesima perla di saggezza erogata da una delle tante star della telepandemia ormai più numerose delle cavallette di cui si parla nel Libro dell’Esodo. Che certi interventi, nel corso di questa pandemia, siano stati una piaga credo sia innegabile vista l’elevata frequenza con la quale le star si sono contraddette tra loro o hanno cambiato versione su quanto dichiarato esse stesse in precedenza. In ciò confidando nella paura legittimamente indotta dal virus ma anche nella scarsa memoria dei cittadini impegnati a reperire la pagnotta da portare a casa.

Mi chiedo, tanto per capire insieme alla casalinga di Voghera, ma se non si è in grado di definire le complicazioni e gli effetti a lungo termine, non sarebbe più logico non parlarne oppure aspettare di parlarne solo ed esclusivamente sulla base di elementi scientifici certi e verificabili? Invece le esigenze televisive e la necessità di buttare lì magari un libriccino la fanno da padrone e dunque via con le frasi ad effetto e troppo spesso davvero stucchevoli.

Ricordate Massimo Catalano che ebbe grande notorietà lavorando in una trasmissione con Renzo Arbore? La sua caratteristica era quella di fare affermazioni ovvie, scontate. Ci ha prematuramente lasciato, altrimenti avrebbe potuto catalogare lui stesso le perle di saggezza di questi ultimi lunghi mesi. Lui era un artista e chissà cosa si sarebbe inventato oggi, a proposito di quanto detto dai tuttologi in corso di telepandemia.

“L’Empoli, squadra di calcio neo promossa in serie A, potrebbe avere successo a lungo termine e vincere lo scudetto, ma questo non siamo in grado di definirlo”. Ma una cosa è parlare di calcio e ben altro è l’azzardo di previsioni prive di supporto scientifico ma in grado di determinare ripercussioni sulla vita di ognuno di noi. È pur vero che anche nel calcio dominano interessi economici e il tifo la fa da padrone. No virologi, calma, non intendo il tifo causato dalla salmonella.

Comunque, visto che la speranza è l’ultima a morire, vi segnalo anche una buona notizia. Sembra, e sussurro sembra, che una delle star della telepandemia abbia annunciato che per almeno due settimane non rilascerà dichiarazioni ed interviste, perché dovrà studiare. Deo gratias!

@vanessaseffer