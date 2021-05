25 Maggio: Giornata internazionale dei bambini scomparsi

Il 25 maggio ricorre ormai in tutto il mondo la Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Una serie di eventi organizzati dalle associazioni, che si interessano alle persone scomparse, contribuiscono a mantenere viva l’attenzione sul fenomeno dei minori di età che fanno perdere le proprie tracce. Il fenomeno, seppure in calo, resta allarmante. Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, prefetto Silvana Riccio, traccia il punto della situazione e ricorda che in Italia, nel 2020, sono scomparsi 7.672 bambini, cioè 21 al giorno, quasi uno ogni ora. Il 57 per cento delle persone che scompaiono in Italia è minorenne.

Fortunatamente, il 70 per cento viene rintracciato nel giro della prima settimana. La casistica dei motivi che si celano dietro una scomparsa è molto diversa fra italiani e stranieri. Fra gli italiani molti rientrano a casa spontaneamente, o perché si pentono di essersi allontanati o anche per mancanza di soldi. Poi ci sono i casi di allontanamento per motivi legati a problematiche famigliari, a forme di disagio giovanile e anche casi dovuti a scarso rendimento scolastico. Non mancano casi legati a situazioni di cyberbullismo oppure di adescamento.

Fra gli stranieri, soprattutto fra quanti arrivano sulle coste meridionali, prevalgono altre motivazioni. Una percentuale considerevole dei minori stranieri non accompagnati considera l’Italia come una tappa verso altre destinazioni e si allontana dai centri di accoglienza per raggiungere parenti e conoscenti nell’Europa del Nord. Ma c’è anche chi imbocca una strada sbagliata e va a ingrossare le file della manovalanza criminale, chi cade nel circuito dello sfruttamento o finisce per vivere ai margini della società. Complessivamente, i minori stranieri rappresentano il 71,8 per cento dei minori che scompaiono e la percentuale dei ritrovamenti è considerevolmente più bassa rispetto agli italiani: il 43,3 per cento contro il 75 per cento.

Sull’argomento si tiene a Roma un evento organizzato dal Commissario straordinario del Governo e dal Telefono Azzurro, a cui interverranno i presidenti di Camera e Senato, autorità di Governo fra cui i ministri dell’Interno, della Giustizia, degli Esteri e della Famiglia, oltre a esperti nazionali e internazionali. Dall’incontro potranno emergere utili indicazioni per contrastare il fenomeno, che si aggiungeranno alle attività già realizzate sul campo della ricerca e della prevenzione che stanno dando buoni frutti. L’incontro potrà essere seguito anche on-line collegandosi ai siti degli organizzatori.