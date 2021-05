Nuova puntata de “Il Podio” con Romana Mercadante di Altamura che ci propone tre argomenti di attualità, cronaca e società. Si comincia con la patrimoniale per passare alla ricerca disperata di un candidato sindaco di centrodestra per Roma. Ma l’attenzione è tutta per i Måneskin che vincono l’Eurovision Song Contest 2021 e mettono tutti d’accordo.