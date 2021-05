Pasquale Bellanti è un sacerdote, attualmente amministratore parrocchiale della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù: la chiesa neogotica vicino la Corte Cassazione sul lungotevere, nel quartiere Prati. Nel suo percorso è stato canonico penitenziere della Cattedrale di Piazza Armerina (Enna) e cappellano della Casa circondariale di Enna. Nell’intervista racconta il neogotico della chiesa di Prati ed invita la politica a far tornare la gente a socializzare realmente e non virtualmente. Soprattutto invita il potere politico ad offrire opportunità a chi è ridotto a vivere in ristrettezze economiche.