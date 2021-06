Scollamento tra scuola secondaria e università autoreferenziali con il mondo delle imprese. Le imprese non trovano personale con skill di base e le scuole non formano. Perché i giovani non scelgono l’artigianato? Uno dei tanti messaggi sbagliati della politica?



Il discorso è complesso. L’artigianato deve essere promosso dagli Istituti secondari tecnici (programma studio/lavoro). Certamente l’università deve orientare la scelta verso aree di sviluppo occupazionale. In particolare le scienze tecnologiche.



Forse perché tutto è incentrato sul business?

Tutto questo mentre l’Europa ci spinge ad investire sull’istruzione dei nostri figli, non sui beni immobili che non producono lavoro attivo. Muoviamoci verso la produzione attiva e non verso l’immobilismo.