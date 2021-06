Nella nuova puntata de “La scuola libera” Suor Anna Monia Alfieri continua il suo percorso alla scoperta delle criticità della scuola italiana sulle quali sarebbe opportuno agire in vista della legge di bilancio.



Nella puntata di questa settimana si prendono quindi in esame le scuole dell’infanzia, concentrandosi non solo sui dati che emergono dalla loro gestione, ma anche sulla funzione sociale che queste rivestono a seconda della loro distribuzione nei diversi contesti socioeconomici del nostro Paese, e soprattutto in quelli che registrano tassi più alti di disoccupazione femminile.



Agire nel senso di una maggiore integrazione ed accessibilità ai servizi dedicati all’istruzione della prima infanzia significa quindi non solo investire sulla formazione delle nuove generazioni, ma anche facilitare il lavoro delle donne e la loro indipendenza economica.

“La scuola libera” è la rubrica dell’Ibl curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola al tempo del Coronavirus.