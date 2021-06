Brusca: e ipocrisia sia

L’ipocrisia è l’atteggiamento, il vizio di una persona, che volontariamente finge di possedere virtù, ideali, sentimenti, emozioni che in realtà non possiede. L’ipocrisia si manifesta quando la persona tenta di ingannare altre persone con tali affermazioni, ed è quindi una sorta di bugia. E ipocrisia sia.

L’ipocrisia è la levata di scudi di taluni politici che si sono scandalizzati alla notizia che Brusca – ’u verru – è uscito dal carcere e stai a vedere che ce lo ritroveremo in qualche talk show prima o poi.

’U verru, il porco in siciliano, l’esperto di acidi con i quali sciogliere i bambini. L’esperto di pulsanti con i quali dare la morte a vittime innocenti, servitori in toga e in divisa di uno Stato che, alla prova dei fatti, non si è meritato il loro estremo sacrificio. Orfani, vedove. Grida e pianti, compostezza dei gesti, silenzi che ancora risuonano nelle nostre orecchie. Immagini devastanti che si ripetono ogni anno e si presentano ai nostri occhi rievocando la memoria mai sopita di quella e di altre mattanze.

Ipocrisia da parte di quanti rilasciano dichiarazioni da indignati ma hanno avuto lunghi anni a disposizione per cambiare una legge che, oggi, consente di uscire dalla galera in virtù di una collaborazione che è delazione e non certo pentimento. Ipocrisia come fattore ubiquitario e dominante della nostra società.

Ipocrisia di chi ha seminato ogni giorno il catastrofismo della tele-pandemia, ha influenzato i decisori politici nelle scelte di chiusura delle attività, ha rappresentato il coprifuoco come elemento di salvezza, ha prosperato nelle apparizioni mediatiche, ha scritto libri. E ora non ha l’umiltà di chiedere scusa per avere sbagliato. Anzi, si bea felice per le proprie convivialità ritrovate.

Un colpo di spugna e via. Esatto, un colpo di spugna per lavarsi la coscienza, per dimenticare. Lo Stato ha gettato quella spugna, come negli incontri di boxe, con un gesto che significa la resa, il riconoscimento della propria sconfitta. Che tristezza.

@vanessaseffer