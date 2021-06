Emozione in campo per la prima edizione del “Memorial Felice Pulici”. Il 29 maggio, sul campo da gioco del “Due Ponti Sporting Club” di Roma dedicato al giornalista del Tg5 Andrea Pesciarelli, tanti volti noti del calcio biancoceleste hanno partecipato all’evento come Bruno Giordano, Michelangelo Sulfaro e Giancarlo Oddi ma anche Cristian Ledesma che, con la sua Ledesma Academy, ha vinto il trofeo della competizione a scopo benefico. Secondo posto per la squadra del Due Ponti, seguita dalla Jolly Pan e dalla squadra degli arbitri. Tra gli spettatori, Gabriele Pulici, il figlio del grande portiere della Lazio di Tommaso Maestrelli campione d’Italia 1973-74.