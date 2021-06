Europei a Roma: pronti, via!

Al via i preparativi per le misure di sicurezza in vista del Campionato europeo di calcio che inizia oggi. La Polizia ferroviaria ha aderito alla campagna informativa “Stop Pickpockets”, ideata dalla polizia Federale tedesca e nata nell’ambito delle iniziative di collaborazione internazionale, a cui hanno aderito, oltre all’Italia, molti Paesi europei per svelare i trucchi utilizzati con più frequenza nelle stazioni e sui treni da ladri e borseggiatori. Molti, infatti, anche in vista dell’estate utilizzeranno il trasporto su rotaie per i propri spostamenti ed è sempre consigliabile mantenere elevati livelli di attenzione per evitare spiacevoli esperienze.

Relativamente all’osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio, poi, “dall’11 giugno all’11 luglio, in occasione di Uefa Euro 2020 – ha dichiarato il Commissario straordinario di Uefa Euro 2020, Daniele Frongia – Roma ospiterà la Fan Zone più grande a livello europeo dove i romani, i turisti e gli stranieri potranno godersi 30 giorni di questa esperienza unica”. Diversi maxischermi saranno situati durante i match di Roma lungo via dei Fori Imperiali, a cui potranno accedere un massimo di mille persone, per tutta la durata dell’evento.

Piazza del Popolo, poi, sarà il cuore del Football Village, al cui interno prenderà vita un palinsesto estremamente ricco e aree di intrattenimento per i più piccoli: calcio 3 contro 3, Teqball, ma anche stand degli sponsor, aree food and beverage e un immancabile palco con i concerti. A garantire a tutti i 15.948 spettatori che saranno presenti la misurazione della temperatura corporea, inoltre, sono stati posti 48 termoscanner all’esterno dell’impianto sportivo dove si terrà la partita inaugurale. Oltre al biglietto ed al documento d’identità, tutti dovranno presentare anche i certificati di vaccinazione o la certificazione di avvenuta guarigione insieme a un tampone rapido o molecolare effettuato 48 ore prima di recarsi nei pressi della struttura sportiva.

Tutto pronto

Il gruppo della Nazionale si è trasferito a Roma, con un treno “speciale” tappezzato dal tricolore e dalla fascia azzurra con la scritta “Uniti da un’unica passione: l’Italia”. La squadra di Roberto Mancini ha riacceso nei tifosi italiani il senso d’appartenenza, anche per la gioia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi sarà presente sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma. La speranza, infine, è che non ci sia bisogno della “fortuna” per avanzare nel torneo, come successo nel 1968 (anno dell’unico torneo continentale vinto) quando il passaggio del turno, contro quella che era ancora l’Unione Sovietica (Urss) è stato deciso dal lancio di una monetina che, secondo la leggenda, si era incastrata nel pavimento dello spogliatoio.