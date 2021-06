Dopo essersi occupata della scuola dell’infanzia, nella nuova puntata de “La scuola libera” Suor Anna Monia Alfieri si concentra sul secondo segmento delle scuole dell’obbligo.

Anche nella scuola secondaria di primo grado è di fondamentale importanza il ruolo svolto dagli istituti paritari nel garantire il pluralismo educativo: in alcune regioni costituiscono addirittura il 10 per cento del tessuto scolastico locale, rappresentando un presidio per l’accesso all’istruzione; è quindi alla luce di questi dati che vanno vagliati i programmi di riforma, al fine di elaborare cambiamenti migliorativi che al contempo non inficino il funzionamento di realtà che invece bene rispondono alle necessità e ai diritti dei cittadini.

