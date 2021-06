Scuola, “Un anno di didattica a distanza”: il convegno a Napoli

Si terrà mercoledì 30 giugno alle 18, presso l’Antisala dei Baroni del Castel Nuovo di Napoli, il convegno “Un anno di didattica a distanza. Dispersione, apprendimento, disuguaglianze sociali e salute”. L’incontro è promosso dall’associazione Scuole aperte Campania in collaborazione con la Rete nazionale Scuole in presenza, con il patrocinio del Comune di Napoli-assessorato alla Scuola e all’Infanzia.

A introdurre il primo bilancio dopo un anno di Dad sarà Palmira Pratillo, presidente dell’associazione Scuole aperte Campania. I saluti istituzionali saranno affidati al ministro per la Famiglia, l’Infanzia e le Pari opportunità, Elena Bonetti; alla senatrice Barbara Floridia, sottosegretario di Stato all’Istruzione; al prefetto di Napoli, Marco Valentini; all’assessore alla Scuola del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri; al direttore generale dell’Usr (Ufficio scolastico regionale) per la Campania, Luisa Franzese.

“A più di un anno dall’inizio della pandemia – spiega l’associazione Scuole aperte Campania – e dopo un intero anno scolastico fortemente segnato dall’uso prolungato dell’insegnamento a distanza, ci siamo accorti che occorreva fare il punto della situazione su quanto tutto ciò abbia inciso sulla vita delle famiglie e dei ragazzi da vari punti di vista. E abbiamo inteso farlo chiamando a confrontarsi alcuni dei massimi esperti italiani di diritto, epidemiologia, dispersione scolastica, apprendimento, disturbi psicofisici e diseguaglianze sociali”.

Insieme ai rappresentanti delle Istituzioni, infatti, saranno tanti gli esperti chiamati a dare il proprio contributo nel corso del dibattito, tra questi: Sara Gandini, epidemiologa dello Ieo di Milano e professoressa presso l’Università Statale; Sergio Gallo, magistrato di Cassazione e consigliere della Corte d’Appello di Napoli; Alessandro Frolli, neuropsichiatra infantile e direttore presso il Centro di ricerca sulle disabilità; Emilio Mordini, psicanalista e ricercatore presso l’Health and Risk Communication Center dell’Università di Haifa (Israele); Anna Maria Ajello, professoressa di Psicologia dell’educazione presso La Sapienza di Roma e presidente Invalsi; Luigi Augusto Malcangi, referente regionale Campania per Save the Children Italia; Stefano Colucci, dirigente scolastico presso l’Istituto comprensivo statale Via della Tecnica di Pomezia (Roma).

Le conclusioni saranno affidate al giornalista Alessandro Sansoni. Modererà Bianca de Fazio, insegnante e giornalista de La Repubblica. A causa delle disposizioni anti-Covid si potrà partecipare in presenza solo su invito, ma l’evento sarà visibile sulla pagina Facebook dell’associazione Scuole aperte Campania e su YouTube.