Dopo scuola dell’infanzia e scuola media, nella nuova puntata de “La scuola libera” Suor Anna Monia Alfieri continua la sua analisi del pluralismo nei vari comparti della scuola italiana, che questa volta la porta ad esaminare la situazione delle scuole superiori.

Campania, Lazio e Lombardia sono le regioni che vedono la presenza maggiore di scuole superiori paritarie (oltre il 33 per cento del totale), all’estremo opposto si collocano Basilicata e Molise con solo il 5 per cento. Un allievo di una buona scuola secondaria di secondo grado paritaria costa in media 5.500 euro, che devono pagare le famiglie dopo avere pagato le tasse. Alla luce di questi dati Suor Anna Monia Alfieri commenta i motivi di tali disparità territoriali e quali sono le caratteristiche delle scuole superiori paritarie nelle varie regioni.