La nostra telespettatrice Francesca ci ha scritto alla mail dell’ Opinione Risponde (lettere@opinione.it) chiedendo di trattare con il Prof. Silvestro Lucchese il problema della diverticolosi. In questa puntata approfondiremo questa fastidiosa malattia mettendo in luce le cause, cosa bisogna fare per guarire e prevenire.