Non imporre scopi sbagliati

Quale scopo avrebbe esigere la vaccinazione? Impedire la mortalità o impedire il contagio? Sono scopi differenti. Si può raggiungere il primo obiettivo, ma non l’altro. E raggiungendo lo scopo sbagliato si compie una prevaricazione sui cittadini inutile e screanzata. Al dunque, quale scopo si vuole raggiungere obbligando il personale scolastico a vaccinarsi. E nel personale scolastico sono compresi gli studenti? Se lo scopo è salvare la vita poiché, dicono, anzi narrano, che i vaccinati pur se malati non periscono, questo è scopo generale della cittadinanza, quindi l’obbligo, se mai, dovrebbe essere esteso all’intera popolazione. Se il vaccino ha lo scopo di tutelare il personale scolastico, compresi gli studenti, dal contagio, non è scopo raggiungibile. I vaccini non difendono dal contagio. Allora perché insistere sull’obbligo a vaccinarsi del personale scolastico? Pertanto, se si tratta di rendere difesi dalla malattia come malattia mortale è una difesa da imporre o proporre per tutti; se si tratta di tutelare dal contagio è una pretesa inefficace: i vaccini non proteggono dal contagio.

Sembrano discorsi di una evidenza abbacinante, invece non si decifra quale scopo si vuole raggiungere. Se è la difesa dalla mortalità, va esteso, quale scopo, all’intero Paese, e al mondo; se invece è per difendere dal contagio non si ottiene risultato, si buca il vento. Incredibile che sembri, questa la situazione. Nessuno ha evidenziato lo scopo della obbligatorietà della vaccinazione, come se fosse evidente lo scopo, che evidente non è assolutamente. Peggio ancora. Forse non sarebbero obbligati a vaccinarsi gli studenti. Gli studenti potrebbero serenamente contagiarsi! E questa sarebbe la scuola “in sicurezza”! Anche se è pronto un vaccino adatto ai ragazzi da12 a 17 anni, coniato proprio adesso, ad apertura prossima di scuola, bisogna riconoscere l’intelligenza di questi vaccini o dei creatori di vaccini, quello per ragazzi mancava e nasce dopo che da settimane si vocifera che il virus colpisce i giovani. È un caso, certamente questa armonia dei vaccini con i mezzi di informazione.

Ma i genitori non sembrano disposti a far sperimentare i vaccini sugli amatissimi figli, sicché per non scontentarli potremmo avere un gioiello di arte politica, scuola in sicurezza con studenti in ...insicurezza! Riconosco che dopo anni e anni di esercizio analitico dei fenomeni sociali funambolismi del genere non ne avevo conosciuti. Al solito, il diavolo si immette e disturba i grandi tutori della salute. Accade che in Israele, modello di vaccinazione, esempio di come si riesce a vivere in salute con la vaccinazione, i contagi sono elevatissimi e ci si dispone a una terza dose di vaccinazione, che certamente non sarà l’ultima. La felicità è sempre nel domani, anzi nella promessa, nel rimedio salvifico. Ma chi di speranza vive, disperato muore. Allora, non vaccinarsi? E chi lo ha detto? Io dico soltanto qual è la situazione pur vaccinandosi. E non imporla per scopi sbagliati. Ma c’è da aggiungere qualcosa che si stenta a concepire. Se i vaccini non eliminano il contagio potremmo avere le conseguenze che abbiamo e che sembravano inspiegabili: più vaccinazioni, più contagi. Evidente: le vaccinazioni danno la certezza di poter renderci liberi. È un mezzo di libertà, dicono, vero, ma poiché il vaccinato contagia diventa libero di contagiare, addirittura gli si offre la sala da banchetto, la classe a scuola, il mezzo pubblico affollato.

Ingenuo concittadino, il vaccino non difende dal contagio. Quindi, sicuro per esserti vaccinato, il contagio si diffonde, ed ecco spiegato come mai il massimo delle vaccinazioni coincide con il massimo dei contagi. Ma non sono mortali! Sarà, alcuni non condividono, ma pensate un genitore che invia il figlio nella tana dei contagi, la scuola, e, pensate, coloro che vogliono la scuola in presenza non tengono conto e non rivelano che pur obbligando alla vaccinazione permane il contagio! Sono evenienze tanto incredibili da sospettare che siano volute. In Israele si dispone una ulteriore vaccinazione e sembra anche negli Stati Uniti. Il che non eviterà i contagi! Assurdità. Ti tengono in vita per vaccinarti a vita? Che fantastica sceneggiatura! Che sciagurata realtà!