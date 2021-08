Covid e scuola, i rischi da riapertura secondo Ricciardi

Con la riapertura della scuola “il rischio di un aumento dei casi Covid c’è”. Lo ha detto – all’AdnKronos – Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ricciardi ha puntualizzato: “Lo abbiamo visto in queste due settimane in Scozia, un Paese molto saggio e prudente, che, nonostante le attenzioni, ha dovuto fare i conti con una risalita dei casi legati alla scuola. Purtroppo, è normale con questa variante Delta che ha cambiato le carte in tavola, con i bambini che diventano i principali veicoli di infezioni. A settembre servirà moltiplicare le attenzioni”.

Per Ricciardi la lente di ingrandimento dovrà essere rivolta sia ai trasporti che a un altro aspetto, ovvero riaprire la scuola in sicurezza: “Oltre le misure che conosciamo (distanza, mascherine, igiene) è molto importante che le classi siano dotate di rilevatori di anidride carbonica, strumenti che indicano quando l’aria diventa pericolosa ed è necessaria l’aerazione. Ora abbiamo più soldi a disposizione grazie al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Siamo in ritardo ma dotarsi di questi dispositivi è fondamentale”.