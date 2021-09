L’intervista a Daria Cascarano, presidente del “Comitato articolo 34, genitori per la scuola”, apre il nuovo ciclo d’approfondimenti de L’Opinione delle Libertà. Obiettivo è scandagliare le ragioni che spingerebbero il sistema politico ed i media a favorire lo scontro tra “No Vax” e “Pro Vax”. Uno scontro che certamente accompagna la società umana verso una chiusura al dialogo, ampliando diffidenza ed esclusione sociale: il medioevo cibernetico che prevedeva Jacques Le Goff? Dall’intervista alla Cascarano emerge come la politica di vaccinazione dei minori stia anche spaccando le famiglie, minando irreversibilmente il pilastro della potestà genitoriale. Poi c’è il mondo scientifico, spaccato sull’opportunità di vaccinare i minori, e perché pendono non pochi dubbi sulle patologie che potrebbe causare il siero negli umani non ancora adulti. Oggi molti genitori vaccinati, quindi “Pro Vax”, non vorrebbero vaccinare i propri figli in età scolare. L’Opinione cerca di fare chiarezza su questi dubbi.