Mafia: meno violenza e più infiltrazioni

Meno violenza e più infiltrazioni. È questo quanto emerge dalla relazione della Dia (Direzione investigativa antimafia) per quanto concerne il secondo semestre del 2020. Nel documento, è spiegato che “il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha accentuato le conseguenze negative sul sistema sociale ed economico italiano originate dalle severe misure rese necessarie per contenere l’espandersi del contagio”. Pertanto “delle difficoltà finanziarie dei cittadini e delle imprese potrebbero approfittare le organizzazioni malavitose, per altro sempre più orientate verso una sorta di metamorfosi evolutiva volta a ridurre le strategie cruente per concentrarsi progressivamente sulla silente infiltrazione del sistema imprenditoriale”.

L’analisi della Dia è così volta all’interpretazione delle possibili strategie d’azione e alle linee di tendenza evolutive, in particolar modo “sul piano imprenditoriale nel medio-lungo periodo, delle organizzazioni mafiose che non conoscono confini di settore, geografici e relazionali specie con riferimento al mondo finanziario, politico-amministrativo e delle professioni”.

La ’ndrangheta, Camorra e Cosa nostra

La ’ndrangheta, come spiegato nella relazione, “si conferma come un’organizzazione unitaria, fortemente organizzata su base territoriale e saldamente strutturata su vincoli di parentela che da qualche tempo non rappresentano più un fattore di concreta impermeabilità attesa la scelta di collaborare con la giustizia intrapresa da esponenti mafiosi anche di elevato spessore”. In Sicilia, peraltro, coesistono “organizzazioni criminali eterogenee che seguono dinamiche diversificate sia pure con la storica preminenza di Cosa nostra.

Per quanto concerne la Camorra, è ribadito che si tratta di un “macro-fenomeno criminale connotato da un potere mafioso espresso da alcune grandi e consolidate organizzazioni tra loro autonome, fortemente compenetrate nel tessuto sociale in cui si localizzano e con connotazioni estremamente eterogenee per struttura, capacità militare, forme di radicamento, modalità operative e settori illeciti ed economici di interesse, pertanto straordinariamente flessibili e dotate di grande capacità rigenerative”.

Un passaggio è dedicato ai sodalizi pugliesi. Varie, quindi, “sono le espressioni criminali legate rispettivamente alla provincia di Foggia, al territorio di Bari e al basso Salento. Un’attenzione particolare per le possibili dinamiche evolutive merita il contesto foggiano, dove operano le tre storiche organizzazioni della società foggiana, della mafia garganica e della delinquenza cerignolana”.

La tecnologia e gioco d’azzardo

Le possibilità offerte dalla tecnologia stanno spingendo i sodalizi mafiosi “verso i settori del gioco d’azzardo (gaming) e delle scommesse (betting) realizzando circuiti paralleli a quello legale allo scopo sia di riciclare, sia di incrementare le cospicue risorse a disposizione”.

Contrabbando dei prodotti energetici

“Analoghe infiltrazioni ad opera della criminalità organizzata, in prevalenza della Camorra e della ‘ndrangheta – hanno detto dalla Dia – si registrano nel settore del contrabbando di prodotti energetici (olio lubrificanti e oli base) in virtù dei notevoli vantaggi economici derivanti dalla possibilità di immettere sul mercato prodotti a prezzi sensibilmente più bassi di quelli praticati dalle compagnie petrolifere”. Un quadro che, giocoforza, “impone di continuare nella lotta contro la criminalità organizzata con particolare attenzione all’aggressione dei beni illecitamente accumulati dalle mafie mediante gli strumenti dell’azione giudiziaria e delle misure di prevenzione patrimoniali”.

Su questo fronte, è stato notato, “la portata dei provvedimenti di prevenzione eseguiti anche nel semestre in esame testimonia l’attenzione verso il settore della Direzione investigativa Antimafia che orienta le sue attività verso l’obiettivo generale di proteggere il tessuto economico del Paese dalle ingerenze della criminalità organizzata specie durante la difficile situazione contingente ancora caratterizzata da generale incertezza e diffuso disagio sociale”.