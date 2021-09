Terza dose, Fda: ok per vaccino Pfizer a over 65 e fragili

Somministrazione della terza dose di Pfizer (vaccino anti-Covid) per gli over 65 e persone fragili (quindi chi ha tra i 18 e i 64 anni e corre l’alto rischio di contrarre la malattia in forma grave). È arrivato l’ok dalla Food and drug administration (Fda). In sostanza, ci sarà la possibilità di effettuare il richiamo sei mesi dopo aver compiuto il ciclo vaccinale.

La decisione della Fda è successiva alle indicazioni fornite dal proprio Comitato di esperti indipendenti. Il panel di consulenti aveva espresso il “no” alla terza dose di vaccino Pfizer per i cittadini americani con una età superiore ai 16 anni. Sì, invece alla terza dose per gli over 65 e per i soggetti ritenuti ad alto rischio.

Janet Woodcock, Acting commissioner dell’Agenzia, ha spiegato: “Dopo aver valutato la totalità delle prove scientifiche disponibili e le valutazioni del nostro Comitato consultivo di esperti esterni, indipendenti, la Fda ha aggiornato l’autorizzazione all’uso d’emergenza per il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer-BioNTech per consentire la somministrazione di una dose di richiamo ad alcuni soggetti”.