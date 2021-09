Nella nuova puntata di “Maria per Roma”, grazie alla testimonianza di Don Gaetano Saracino, missionario scalabriniano, si affronta il tema del volontariato e di come nei giorni della chiusura dovuta alla pandemia sia stato di fondamentale aiuto per la comunità. Un focus non solo sui problemi della Capitale ma anche uno spazio di approfondimento e dialogo con realtà e professionisti giornalmente impegnati per contribuire alla rinascita della città.

