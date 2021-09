Telegram oscura chat No vax

Telegram chiude la chat No vax e no Green pass: nel mirino il canale “Basta dittatura” per violazione dei “termini di servizio”. Va detto che nelle settimane scorse la procura di Torino aveva emesso un decreto di sequestro dopo la pubblicazione di numeri di telefono e indirizzi di politici e virologi.

In pratica, la procura di Torino con il decreto emesso aveva chiesto la “collaborazione volontaria” degli amministratori di Telegram, società fondata da Pavel Durov e che ha sede a Dubai. I magistrati hanno ipotizzato i reati di istigazione a delinquere e violazione della privacy.

Tra le altre cose, erano emerse minacce anche al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Sempre questa notte è stata oscurata anche la pagina “Basta Dittatura Chat”, che vanta oltre 7mila utenti.