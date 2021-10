Non parlerò delle vicende private descritte nel libro di un ex magistrato in stato di quiescenza. Non lo farò semplicemente perché non mi interessano i fatti altrui e gradisco ricevere identico trattamento.

Mi sorprende, invece, che temi ben più rilevanti non suscitino, neppure tra i colleghi, analogo interesse.

Parlo dei referendum sulla Giustizia, e, in particolare, di quelli sulla responsabilità civile e sulla separazione delle carriere. Capisco che l’immagine di una coppia abbracciata in top class emani un fascino quasi irresistibile. Nondimeno, tutto il resto non è meno importante. Ma, sul resto, è calato il silenzio. Il resto non fa notizia.

È vero: non fa notizia. Fa danno. Non è democratico.