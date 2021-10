Nobel per la Pace a Maria Ressa e Dmitry Muratov

I due giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov hanno vinto il Premio Nobel per la Pace. Ad annunciarlo è stata Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese che si occupa di assegnare l’onorificenza. Sono stati così premiati gli sforzi di Ressa e Muratov mirati alla salvaguardia della libertà di espressione, la quale rappresenta una precondizione per la democrazia e una pace duratura: questo quanto evidenziato dal Comitato sul proprio account ufficiale di Twitter.

Dati alla mano, dal 1901 a oggi sono stati assegnati 102 Nobel per la Pace: diciassette le donne che hanno ricevuto il Premio Nobel, venticinque le organizzazioni “decorate”. Per Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, è un premio “alla libertà di stampa in ambienti ostili al giornalismo indipendente”.