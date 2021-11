Il fallimento lockdown

La puntata settimanale dei Leoni Files ha visto come ospiti Piero Stanig (professore di Scienza politica all’Università Bocconi) e Gianmarco Daniele (ricercatore in Scienza delle finanze all’Università di Milano), che hanno discusso, insieme a Carlo Amenta e Carlo Stagnaro, i contenuti del loro recente libro Fallimento lockdown. Come una politica senza idee ci ha privati della libertà senza proteggerci dal virus, edito da Egea. Un libro dedicato ad analizzare i lockdown – quelli del marzo e aprile 2020 e quelli delle zone colorate – e il loro contorno di misure restrittive, passando in rassegna le scelte politiche e le campagne mediatiche e mettendo in risalto le tensioni tra democrazia e tecnocrazia e la fragilità dei diritti individuali sotto il peso di un’emergenza come quella sanitaria.

(*) Clicca qui per ascoltare il podcast