Nella nuova puntata di Leoni Files, è tornato in qualità di ospite Gabriele Pelissero (presidente dell’Accademia Lombarda di Salute Pubblica). A che punto è la notte pandemica? L’attualità ha visto l’arrivo della nuova variante Omicron, di cui per ora sappiamo soltanto essere più contagiosa. Durante l’incontro con Pelissero è stato inoltre affrontato il tema dell’efficacia di misure restrittive come la mascherina all’aperto, e di quanto queste ultime possano avere un effetto immediato nella riduzione del contagio piuttosto che, come sembra essere, comportarsi da deterrente nei confronti dell’inclinazione al rischio della popolazione. Nell’ultima parte della puntata è stata affrontata la questione della sfida globale della vaccinazione per i Paesi del Terzo mondo: il primo grande ostacolo, ovvero la produzione, è stato superato con successo dalla ricerca scientifica, ma permane quello della logistica, e per questo servirà un grande sforzo di mobilitazione di governi e di società civile.

(*) Clicca qui per ascoltare il podcast