Fallo alla crema: a Milano la pasticceria erotica

C’è una frase attribuita a Woody Allen che suona così: “L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta il sesso può suggerire delle ottime domande”. E chissà se, tra il serio e il faceto, qualcosa un tantino simil hard sia frugato nella testa di chi ha pazientemente atteso un waffle a forma di pene o vagina. Già, perché nei giorni scorsi a Milano c’è stata l’inaugurazione di “Mr.Dick”, pasticceria “erotica” su Corso di Porta Ticinese.

L’appetito, si sa, vien mangiando. E l’acquolina in bocca ha tenuto compagnia a una coda interminabile di curiosi. Perché da queste parti di precoce c’è solo il gradimento che l’attività ha subito riscosso. In fondo, nella mission c’è anche la volontà di parlare di sesso in maniera simpatica. E godereccia, che non guasta mai.

“Sono stati due giorni incredibili – hanno detto i titolari in un post pubblicato su Facebook – grazie a chi ha fatto due ore di fila per assaggiare i nostri dolci artigianali, grazie a chi è stato al gioco, grazie a chi ci ha fatto ridere e grazie anche a chi ci ha criticato. È solo l’inizio di una fantastica avventura!”.

Sui social la vetrina della sexy pasticceria offre il meglio di sé, tra “cupcake, torte e tanto altro, dalle forme... particolari”. Insomma, non resta che assaggiare senza badare troppo alle dimensioni. Dopotutto, ciò che non strozza… ingrassa!