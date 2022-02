Papa Francesco va in un talk: pessima idea

Ma perché dovremmo essere così entusiasti di vedere Papa Francesco in tivù a Che tempo che fa? A parte il fatto che Francesco I, dopo la sua presenza su Twitter si esibisce in un talk show, non c’è stata all’evidenza alcuna notizia. Ciò che ha detto, tutto ben calibrato e studiato, era quanto era giusto dicesse. Detto da lui che l’Italia (come la Spagna) sono in difficoltà, diciamo pure abbandonate, per la situazione riguardante i migranti, ha sicuramente un altro valore. Ricordiamoci chi sdoganò la parola “accoglienza”, pur sapendo dell’inefficienza del sistema e dell’indifferenza dell’Europa. Cos’altro dovremmo aspettarci da un Papa?

Sì, i tempi stanno cambiando, ma ci sono alcune cose che non dovrebbero farlo mai. A distruggere la sacralità di un ruolo così unico e fondamentale ci vuol meno che un attimo. Fabio Fazio non è da commentare più di tanto. Indici di ascolto da far svenire intanto Bruno Vespa e poi tutti gli altri. L’attesa è stata lunga e così ecco sfilare prima i “soliti”. Dopo il virologo e dopo aver accontentato i sanremesi più accaniti, eccola lì, di nuovo lei, Lucianina che non resiste a fare battute toste, stavolta solo al limite della volgarità. Nella stessa trasmissione in cui c’era pochi istanti prima l’abito bianco più importante della Terra. È questo dunque il futuro? Avevamo un riferimento, uno solo ne era rimasto, contestabile o no, ma per i cattolici fondamentale. E ce l’avete distrutto.

@vanessaseffer