Rieti: Paolini in sciopero della fame

Con una lettera inviata alla testata giornalistica locale Rietinvetrina, Gabriele Paolini (il cosiddetto “disturbatore televisivo”), detenuto dal 21 giugno del 2021 nel carcere di Rieti per scontare una pena per reati a sfondo sessuale, ha annunciato di aver iniziato lo scorso 13 febbraio uno sciopero della fame e della sete.

Nella missiva, scritta in stampatello e nella quale Paolini parla in terza persona, il “disturbatore” rende anche noto di essersi ammalato di Covid in carcere e di essere attualmente ristretto (nella Sezione G del penitenziario reatino) “con altri tre detenuti anch’essi malati di Covid, in una cella di 10 metri quadrati calpestabili: è una situazione intollerabile”.