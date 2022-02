Calciatori palindromi e dove trovarli

Il 22/2/22 è una data palindroma, ovvero si può leggere anche da destra verso sinistra senza problemi. Come le date, anche alcuni nomi di persona possono essere di questo tipo. E molto spesso capita con gli sportivi. Questi sono solo alcuni dei calciatori che hanno giocato in Serie A: sopra il loro numero portavano un nome palindromo. Il primo che viene in mente è Marcelo Salas, che ha vestito la maglia della Lazio e della Juventus, vincendo uno scudetto con i primi e due con i secondi, oltre a una Coppa Italia, sempre in maglia biancazzurra. Subito dopo il terzino, campione del mondo a Berlino nel 2006, Massimo Oddo. Lui, oltre al cognome, di palindromo ha avuto pure i numeri che ha indossato in carriera, il 22 alla Lazio e, successivamente, il 44 al Milan. Da ex giocatore ha allenato diverse squadre e attualmente è fermo ai box.

Appena fuori dal massimo campionato italiano, troviamo sotto i riflettori Ozan Kabak, un promettente difensore turco classe 2000, proprietà del Liverpool in forza al Norwich City. Questo in passato fu accostato a Roma e Milan. Altra giovane promessa è l’inglese Eberechi Eze, il ventiduenne cresciuto nel vivaio dell’Arsenal, che si è costruito nel Queen’s Park Rangers e adesso milita nelle file del Crystal Palace. Per concludere Jonathan Castro Otto, conosciuto semplicemente come Jonny, porta il suo cognome sulla maglia del Wolverhampton. Peccato però che il numero otto era già occupato, quindi “otto” (che si legge ocho) gioca con la numero 19.

Alla fine, comunque, questa gara di nomi e cognomi particolari viene vinta per distacco non da un calciatore, ma da una ex maratoneta romena, Anuta Catuna. In carriera questa sportiva ha vinto tre argenti mondiali e nel 1996 la maratona di New York, ma probabilmente verrà ricordata da molti più per il suo nome reversibile che per i meriti sportivi.