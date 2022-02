Persone scomparse: l’impegno del mondo del calcio

È stata una bella giornata per lo sport quella a cui abbiamo assistito domenica nel corso del match fra Lazio e Napoli. E non ci si riferisce solo al valore calcistico della partita, ma all’impegno assunto nei riguardi di un problema umano e sociale ancora poco conosciuto: quello delle persone che scompaiono. Un fenomeno, questo, che tocca ogni anno migliaia di famiglie che soffrono per l’allontanamento di un figlio, un genitore o un anziano: persone che in alcuni casi fanno perdere completamente le proprie tracce. Nella maggior parte dei casi, la scomparsa si conclude positivamente con il ritrovamento o con il rientro a casa, ma non sempre è così. Talvolta, infatti, la persona scomparsa è come volatilizzata nel nulla.

Il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e il presidente della Lazio – Silvana Riccio e Claudio Lotito – avevano sottoscritto un accordo lo scorso settembre per realizzare una serie di iniziative su questo tema che mette in sofferenza tante famiglie. Il progetto, avviato grazie a una proposta di collaborazione formulata dalla squadra calcistica, comincia a prendere concretezza dopo una breve sperimentazione iniziale che era stata interrotta a causa della pandemia da Covid.

Durante l’incontro allo stadio Olimpico di Roma è stato trasmesso un breve e toccante filmato, per sensibilizzare sulla tematica degli scomparsi, mentre un messaggio ricordava che quando scompare una persona è importante effettuare immediatamente la denuncia alle forze dell’ordine, anche chiamando il numero unico di emergenza (112), perché le possibilità di ritrovamento sono maggiori in prossimità dell’evento.

Nel corso dell’incontro calcistico è stato anche lanciato un appello per il ritrovamento del giovane Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020 e di cui non si ha più alcuna notizia. In precedenza, anche la squadra emiliana aveva lanciato un messaggio per il suo ritrovamento, ma finora le segnalazioni hanno riguardato solo casi di somiglianza. La speranza è che qualcuno possa riconoscere il ragazzo e comunicare notizie utili.

L’accordo fra il Commissario per le persone scomparse e la Lazio ha riscosso consensi nel mondo calcistico e la Lega di Serie A ha manifestato l’interesse di estenderlo alle altre compagini del campionato. Il calcio è anche capace di scrivere pagine belle e dimostrare attenzione per il sociale, come in questo caso.