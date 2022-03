Lo SkiDome di Dubai si “veste” di Piemonte

Lo SkiDome è il più grande comprensorio sciistico al coperto, posto all’interno del Mall of Emirates di Dubai, uno dei più grandi centri commerciali del mondo. Copre una superficie di 22.500 metri quadrati su un dislivello di sessanta metri, ed è suddiviso in cinque piste di varia difficoltà, la più lunga si estende per 400 metri. Vi si trovano anche uno snow park e un percorso per lo slittino, una piccola scuola per sci e snowboard e un rifugio in tipico stile alpino. Per tre mesi in questo impianto indoor verranno raccontate le montagne e le eccellenze culturali e artistiche piemontesi. “Le nostre montagne e lo SkiDome” ha dichiarato l’assessore regionale all’Internazionalizzazione, Fabrizio Ricca, “uniscono concettualmente il Piemonte e gli Emirati Arabi in una connessione unica, di grande impatto. Si tratta di un’iniziativa che ci consente di svolgere una grande azione di promozione del nostro territorio in un contesto di rilevanza internazionale”.

Le centinaia di migliaia di visitatori di questo impianto sciistico potranno ammirare le montagne e le bellezze culturali del Piemonte (nominato regione europea dello sport per il 2022), ricevendo informazioni su quest’ultime grazie alla sponsorizzazione lanciata appunto dalla regione in collaborazione con il portale VisitPiemonte. Il filo conduttore di questa pianificazione si trova nella campagna di promozione “Piemonte autentico”, che prevede una parete digitale di 25 metri per 4,8 di fronte all’Avalanche Café, lo chalet punto di principale aggregazione del complesso, e molti altri schermi disposti dentro tutto lo SkiDome, dove passano messaggi che pubblicizzano le piste da sci della regione italiana, oltre alle informazioni sulle linee aeree atte per raggiungerla. Protagonisti, in particolare, i comprensori della via Lattea, lo sci di fondo nel cuneense, l’Oasi Zegna, la Valle Formazza (con Riale e la passeggiata con le ciaspole) e Monterosa 2000 in Valsesia.

Dal punto di vista artistico, vengono esposte le bellezze della Palazzina di caccia di Stupinigi, le mongolfiere di Mondovì e un’eccellenza culinaria come i tajarin con il tartufo bianco. Questa campagna pubblicitaria, che vede unire le forze della Regione Piemonte con quelle della city di Dubai, è iniziata con una presentazione nello chalet sopracitato, alla quale ha preso parte la stampa internazionale, insieme a diversi tour operator.

Per concludere, secondo Sergio Gibelli, consigliere di Arpiet, l’associazione di tutti gli esercenti degli impianti a fune della regione,“ lo SkiDome, con la sua particolarità, è affascinante, molto suggestivo e rappresenta una grossa promozione per un settore fondamentale per le sue ricadute sulla nostra economia e sul nostro turismo, che importa valuta e resiste al periodo di crisi. Anche quest’anno la gente dimostra che ha voglia di sciare”.