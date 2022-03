Le tipologie di timbri per imprese

I timbri sono estremamente utili per le imprese. Consentono infatti di inserire i propri dati sui documenti con un solo semplice gesto. L’utilizzo di un timbro permette inoltre di dare valore alle proprie comunicazioni più importanti e alla vita dell’azienda. Anche per questo motivo è importante non sottovalutare questo piccolo ma potente strumento.

Timbri professionali per imprese e uffici

Quando parliamo di timbri professionali facciamo riferimento ai timbri che riportano tutti i dati di un’azienda, di un professionista, di un ufficio come nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale, partita Iva, indirizzi ed eventuali informazioni di contatto come mail o numero di telefono. Sono timbri utili, specie per chi deve compilare ogni giorno decine e decine, se non addirittura centinaia, di documenti. Sono disponibili in due versioni. Ci sono timbri che devono essere passati nell’inchiostro prima di poter imprimere i dati relativi. Sono economici, disponibili in metallo, in plastica oppure in legno. Nonostante siano economici, non sono la versione più pratica che ci sia. È infatti necessario comprare l’inchiostro a parte e averne sempre di scorta, in modo da evitare di restare senza al momento del bisogno. Sono poi disponibili i timbri autoinchiostranti. Sono meno economici, ma molto più pratici. Non sporcano e non c’è bisogno di avere dell’inchiostro a disposizione, già incluso infatti all’interno del timbro stesso. Basta premere il timbro, affinché questo funzioni alla perfezione.

Timbri in ceralacca per imprese, quando utilizzarli

I timbri per ceralacca hanno una funzione diversa. Non sono utili per lasciare sui documenti le proprie informazioni personali. Possono però essere utilizzati per validare documenti ufficiali, come ad esempio gli atti di nascita oppure gli atti di proprietà. Sono utili per chiudere le buste, lasciando un segno distintivo per farsi riconoscere nella massa che risulta elegante e chic. Possono essere utilizzati, quindi, per inviti a vernissage, presentazioni ed eventi aziendali di una certa importanza, ma anche per sigillare delle spedizioni particolarmente preziose oppure riservate. I timbri in ceralacca hanno anche un altro utilizzo, nel caso di aziende che rilasciano diplomi o certificati. La ceralacca permette di conferire a questi documenti un aspetto non solo più elegante ma anche formale. I timbri in ceralacca sono di piccole dimensioni, proprio per questo motivo si è soliti inserire su di essi solo le iniziali oppure un piccolo logo dell’azienda se non eccessivamente ricco di dettagli. A differenza di ciò che si potrebbe pensare, non si tratta di un prodotto difficile da trovare in commercio. I timbri in ceralacca personalizzati possono, oggi come oggi, anche essere richiesti direttamente on-line su appositi siti web e non hanno un prezzo eccessivamente elevato. Ovviamente, è importante acquistare anche della ceralacca nel colore che più si preferisce e accessori per la fusione appositamente realizzati.