Elon Musk sfida Putin a singolar tenzone

Elon Musk ha un rapporto con i social network a dir poco eccentrico. La sua attività, soprattutto su Twitter, è un campo minato di provocazioni e annunci al limite tra l’impulsività e la genialità. Stavolta il patron di Tesla ha ufficialmente sfidato Vladimir Putin a un duello a mani nude. Il premio per il vincitore? L’Ucraina. Questa curiosa proposta, divulgata sia in inglese che in cirillico, ha fatto il giro del mondo in pochi secondi. L’uomo più ricco del pianeta deve soprattutto all’intraprendenza il suo successo. È riuscito spesso a scovare anzitempo quelle che sarebbero state attività decisamente redditizie. Tra il 1999 e il 2000 ha fondato PayPal, acquisita due anni dopo da eBay per 1,5 miliardi di dollari. Quest’operazione lo ha lanciato nel panorama dei giovani imprenditori (aveva 31 anni) e gli ha permesso di fondare SpaceX. È proprio il numero uno del programma spaziale russo, Dmitry Rogozin, a rispondere al tweet di Musk. “Tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane. Sei troppo rammollito per competere con me, sarebbe solo una perdita di tempo” ha ribattuto il presidente di Roscosmos citando il poeta Aleksandr Sergeevič Puškin.

Le frizioni tra Stati uniti e Russia sul fronte delle sanzioni hanno incluso anche il programma spaziale di Mosca, poiché queste “metterebbero a rischio la sussistenza della Stazione Spaziale Internazionale”, secondo Rogozin. Dall’altra parte, il multimiliardario statunitense (nato canadese) è stato scelto dalla Nasa per le sue future missioni. Sono state proprio le navicelle di SpaceX a riportare gli americani nello spazio, dopo la fine del programma Space Shuttle. La provocazione di Musk è stata raccolta anche dal vicepremier ucraino, Mykhailo Fedorov, che con un pizzico di ironia si è detto “sicuro che Elon Musk potrebbe spedire Putin su Giove”, allegando al suo tweet una raccolta fondi per la ricostruzione dell’Ucraina e la sovvenzione delle forze armate del Paese.

Oltre alla passione per l’ignoto, i duellanti condividono anche quella per le arti marziali. Qualcuno ha provato a tracciare il profilo dei due combattenti. Nell’angolo rosso del ring, Vladimir Putin, 69 anni, cintura nera di judo. Ha dalla sua l’abilità e la profonda conoscenza dello stile di combattimento. Nell’angolo blu, Elon Musk, 51 anni, pratica sin da piccolo jujitsu, karatè, taekwondo e judo. È avvantaggiato dall’età, dal peso e dall’altezza. Il Ceo di Tesla non ha mai nascosto le sue posizioni filo-Kiev e ha recentemente messo a disposizione, del presidente Vlodymyr Zelensky, Starlink, il suo sistema di comunicazioni basato sui satelliti di SpaceX, così da bypassare ogni eventuale blocco imposto dai russi. Quindi, duello a parte, l’unica battaglia che vedremo combattere tra i due sarà verosimilmente quella del primato nello spazio. Uno scenario familiare.