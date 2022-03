Covid, Ricciardi: “Senza mascherine rischio ondata in estate”

“Quarta dose subito a over 75, come fanno gli inglesi”. Ne è convinto l’igienista Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute. A suo avviso, occorre una maggiore gradualità nella riduzione delle misure restrittive anti-Covid per evitare la risalita dei contagi. È quanto chiede Ricciardi in un’intervista Repubblica. “L’aumento dei casi – sostiene – andrà avanti. E se allentiamo troppo corriamo il rischio di un’ondata importante tra giugno e luglio. A provocarla sarà Omicron 2”. Questa risalita è “non del tutto inattesa”, afferma l’esperto. Alla base c’è un allentamento della guardia. “Le vaccinazioni si sono fermate, l’attenzione della gente è calata, c’è stata una tendenza al liberi tutti”. E poi la vaccinazione dei bambini “non è andata bene”, con una copertura ferma “sotto il 40 per cento”.

Queste le cause secondo Ricciardi che hanno “portato i casi a risalire”. Secondo il professore “va bene allentare solo all’aperto”. Però “possiamo ancora invertire la rotta”, dice il consulente ministeriale. Al chiuso, “le mascherine devono restare, così come anche il Certificato verde”, perché “il contagio si trasmette soprattutto in questi ambienti”, ricorda Ricciardi. Se si allentassero tutte le misure contemporaneamente, quando i contagi danno segnali di risalita, “sarebbe un errore gravissimo”, mette in guardia il consulente. Le quarte dosi per i più fragili devono partire “quanto prima”, conclude l’igienista. “Nel Regno Unito hanno coinvolto gli over 75 e mi sembra una buona soglia”.