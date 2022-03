Tekken: dal videogioco alla serie anime su Netflix

C’erano pomeriggi di “chiusura” totale alla Playstation, giornate interminabili cadenzate da scontri epici a Tekken, saga di picchiaduro frutto della Bandai Namco inizialmente nata per i cabinati arcade e, successivamente, piombati in console. Adesso, però, è sorto un nuovo capitolo, che andrà in onda su Netflix, con una serie anime (“Tekken: Bloodline”).

Secondo quanto appreso, sulla piattaforma streaming saranno seguite le gesta di Jin Kazama. Questa la trama: “Il potere è tutto. Jin Kazama, fin da piccolo, impara da sua madre le tecniche di autodifesa della loro famiglia. Nonostante ciò, egli resta completamente inerme quando una nuova forza, oscura e demoniaca, distrugge tutto quello che gli è più prezioso, stravolgendo la sua esistenza per sempre. Jin, arrabbiato con se stesso per non essere stato capace di intervenire, vota la sua vita alla vendetta e, per riuscire ad ottenerla, insegue il potere assoluto. La ricerca in atto lo spinge verso quella che viene considerata come la battaglia più importante del mondo: il King of Iron Fist Tournament”.