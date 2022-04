Morto Tony May, re della cucina italiana a New York

Addio a Tony May: il re della cucina italiana a New York è morto, aveva 84 anni. Nato come Antonio Magliuolo, originario di Torre del Greco, provincia di Napoli, è deceduto dopo una breve malattia. Nella Grande Mela aveva sei ristoranti, frequentati dai personaggi del jet-set internazionale.

Tony May da giovanissimo ha lasciato l’Italia per cercare fortuna negli Stati Uniti. A Manhattan è dapprima cameriere del Rainbow Room, uno dei ristoranti del Rockefeller Center. A seguire diventa maître e nel 1968 è direttore del locale. Una decina di anni più tardi ne ha rilevato la proprietà. Nel 1997 ha inaugurato nelle Twin Towers altri due ristoranti, Gemelli e Pasta Break, distrutti nel 2001 a seguito dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle.

Tra le altre cose, Tony May è stato titolare del ristorante San Domenico, frequentato da celebrità quali Demi Moore, Tom Hanks, Sophia Loren, Luciano Pavarotti (solo per citare alcuni nomi). In più, ha ricevuto il titolo di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.