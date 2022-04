Aspettando i playoff Nba: gli spareggi

Sabato 16 aprile iniziano ufficialmente i playoff dell’Nba, campionato di massima serie di basket americano. La fase a gironi detta post-season prevede lo scontro di otto squadre dell’est e otto dell’ovest, concludendosi con una finalissima per il titolo. Dal 2020, sono solo le prime sei di ogni conference a essere incluse nei playoff, mentre le squadre classificate dalla settima alla decima (dell’est e dell’ovest) si batteranno per conquistare gli ultimi quattro slot per i gironi. Un’opportunità per quelle franchigie che, fino a pochi anni fa, non avrebbero neanche potuto sperare di ambire al titolo americano. Ecco il programma degli spareggi.

Per prime vanno in scena le due sfide tra i team che si sono piazzate al settimo e all’ottavo posto: la gara si disputa sul campo della settima (Brooklyn Nets contro Minnesota Timberwolves) e la squadra che vince accede ai playoff, sfidando la seconda classificata della propria conference (rispettivamente Boston Celtics e Memphis Grizzlies). Chi perde non è fuori, ha un’altra possibilità. Nel secondo giorno si giocano le sfide tra le none e decime classificate, che dovranno vincere due scontri secchi per accedere alla fase a gironi. la prima è già da dentro o fuori. Chi perde conclude la sua stagione, chi vince conquista l’accesso a una seconda partita. Questa sarà giocata contro le perdenti delle sfide tra settima e ottava. Chi perde è fuori, chi vince entra nei playoff, contro la squadra che si è classificata prima nella propria conference (a est i Miami Heat, a ovest i Phoenix Suns).

Questa fase di spareggio sarà giocata nell’arco di tre giorni, tra il 12 e il 15 aprile. Le partite saranno trasmesse in Italia sui canali di Sky Sport, in replica con il commento in italiano. I grandi appassionati avranno l’opportunità di vedere in diretta i match sul canale dedicato, Sky Sport Nba. I play-in sono ormai un must da non perdere, per gustarsi al massimo l’esperienza esplosiva della post-season.