Pregliasco: “Le mascherine come gli occhiali da sole”

Oltre a dare il titolo ad un film del 1943, diretto dal grande Eduardo, l’espressione “ti conosco, mascherina” è un noto modo di dire usato generalmente in contesti scherzosi e dal significato piuttosto chiaro; con tale espressione, infatti, ci si rivolge a colui che pensa di ingannarci o nasconderci qualcosa per fargli sapere che, in realtà, a dispetto delle sue dissimulazioni, le sue intenzioni sono piuttosto chiare.

Ebbene, la definizione si adatta perfettamente a Fabrizio Pregliasco, il virologo star che sin dall’inizio della pandemia di Sars-Cov-2 non perde occasione per esortare gli italiani, ancora tramortiti dalla perdurante comunicazione del terrore, a non abbassare la guardia. Tanto è vero che, ospite alcuni giorni fa del programma “Il mio medico”, in onda su Tv2000, ci ha spiegato come dovremmo comportarci con l’uso delle mascherine, anche quando ne verrà definitivamente eliminato l’obbligo.

“Dobbiamo passare dall’obbligo alla responsabilità – sentenzia il docente della Statale di Milano – La mascherina dovrà rimanere un aiuto, come gli occhiali da sole, da usare al bisogno in particolare per le persone fragili o se stiamo vicino a persone fragili. Bisogna usare le mascherine con buon senso – ha proseguito Pregliasco – nei mezzi pubblici e in situazioni di affollamento. Al di là dell’assenza dell’obbligo dobbiamo metterci la mascherina. Con la FFP2 ad esempio si garantisce un’ottima protezione sul singolo. Allarghiamo le maglie ma facciamolo con attenzione e progressione”.

A queste stupefacenti considerazioni da “talebano” sanitario, sembra fornire una risposta diametralmente opposta Maria Rita Gismondo, direttrice responsabile di Microbiologia e Virologia al Sacco di Milano. In una intervista estremamente istruttiva, pubblicata su La Verità, a cura di Alessandro Rico, la studiosa, spesso tacciata di eresia sanitaria da tanti suoi colleghi che la pensano come Pregliasco, così si esprime sulla malaugurata eventualità di un prolungamento del citato obbligo: “Sarebbe inutile. Con Omicron, il tasso di trasmissibilità è così alto che tenere le mascherine non contiene il contagio. Tanto più ora che, giustamente, abbiamo scelto di scendere a un compromesso con la presenza del Covid, accettando pochi casi seri, a fronte di una maggioranza di infezioni blande tra le persone vaccinate e immunocompetenti”.

Alla domanda delle cento pistole sulle possibili, gravi conseguenze che l’uso prolungato delle stesse mascherine rischia di provocare sui bambini dai 6 anni in su, durissima la risposta della dottoressa Gismondo: “I bambini hanno metabolizzato il concetto che l’altro non è l’amico da conoscere e da esplorare, ma l’untore. In questa fase evolutiva, è allucinante; tutto ciò condizionerà la loro crescita. Stiano pure senza mascherina – consiglia caldamente la studiosa – anche perché la indossano a scuola, ma poi al parco no. Prima di attuare una misura, bisognerebbe valutarne le conseguenze”.

Infine, entrando direttamente nel merito del “disinteressato” consiglio espresso da Pregliasco, il quale vorrebbe farci circolare come mummie in modo permanente, la virologa teme, al pari di chi scrive, “che della mascherina ci libereremo con una certa difficoltà: le persone si sentono più sicure indossandola”.

Ora, è proprio quest’ultimo aspetto toccato dalla Gismondo che costituisce uno degli elementi più inquietanti della questione. Ovvero la grande diffusione di un falso senso di sicurezza, denunciato sin dai primi mesi della pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità, che ha trasformato questi presunti dispositivi di protezione individuale, soprattutto per l’utilizzo che se ne sta facendo da oltre due anni, in una sorta di feticcio dai poteri magici, in grado di allontanare gli spettri di una malattia enormemente ingigantiti dai comunicatori della paura. Oltre a rappresentare un vero e proprio strumento di controllo sociale intollerabile nell’ambito di una democrazia che ancora si definisce liberale. Proprio per questo motivo occorre liberarsi il prima possibile di questo ingombrante simbolo di una strisciante dittatura sanitaria che ha paralizzato la nostra esistenza per un tempo fin troppo lungo.

(*) Tratto da nicolaporro.it