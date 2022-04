Aumenta la fiducia degli italiani nelle istituzioni

Cresce, anche se di poco, la fiducia degli italiani nelle istituzioni. Lo dice Eurobarometro, il sistema di sondaggi dell’opinione pubblica svolto negli Stati membri dell’Ue. per conto della Commissione europea. In media, gli italiani rimangono meno fiduciosi nei confronti dei pubblici poteri rispetto agli altri cittadini europei, ma le distanze si accorciano. Si registra, soprattutto, un balzo in avanti di dodici punti percentuali nella fiducia che gli italiani ripongono nel Governo, l’unica istituzione che, seppur di un solo punto, supera la media europea e si attesta al 38 per cento.

Ai vertici della fiducia degli italiani si confermano Esercito (70 per cento), Forze di Polizia (68 per cento) e personale sanitario (68 per cento). Le differenze con i cittadini degli altri Stati membri riguardano principalmente Giustizia, Enti locali e Pubblica amministrazione: in tutti questi settori la fiducia degli italiani è marcatamente inferiore alla media europea. Fanalino di coda sono i partiti politici. Solamente il 20 per cento degli italiani ha fiducia in loro, anche se in questo caso possono consolarsi essendo il dato in linea con quello europeo (21 per cento).

Nel complesso, si registra un generale aumento di fiducia verso le istituzioni, a cui probabilmente non è del tutto estranea la pandemia, che ha avuto l’effetto di accrescere il senso di appartenenza e di identità collettiva degli italiani. Laddove però il livello di fiducia è particolarmente basso e il divario è molto accentuato rispetto agli altri Paesi europei, occorre condurre una seria riflessione sulle cause e sui possibili rimedi.